Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kropia
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Kropia, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с кладовой, с бронированной дверью в Коропион, Греция
Вилла с кладовой, с бронированной дверью
Коропион, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$1,95 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов