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Виллы в Rafina Municipal Unit, Греция

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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$535,654
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной П…
$512,860
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$683,814
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в недвижимо…
$626,829
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,01 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$934,545
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$569,845
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Вилла 9 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$512,584
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Rafina Municipal Unit, Греция

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