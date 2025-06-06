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Виллы в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
11
Pikermi Municipal Unit
5
Вилла Удалить
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16 объектов найдено
Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$534,997
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$933,399
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$478,082
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,25 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж -1/2
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$990,313
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$990,313
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Вилла 9 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$569,145
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной П…
$512,231
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$603,294
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$512,584
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,01 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$682,975
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в недвижимо…
$626,060
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Параметры недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

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