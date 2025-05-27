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Виллы в Марафоне, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Марафон, Греция
Вилла
Марафон, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$581,242
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Вилла в Марафон, Греция
Вилла
Марафон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$854,767
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Вилла 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
A truly unique property totaling 165 sqm, this residence offers a distinctive layout. The g…
Цена по запросу
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