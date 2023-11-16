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Виллы в Каливия-Торику, Греция

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12 объектов найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Вилла 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
€3,15 млн
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