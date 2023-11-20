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Виллы в Коропион, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с furnishings в Коропион, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 12 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Коропион, Греция
Вилла 12 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Коропион, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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