Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коропион
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Коропионе, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 12
Площадь 350 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти