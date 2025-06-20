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Виллы в Municipality of Troizinia Methana, Греция

Municipal Unit of Troizinia
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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Уникальная вилла, настоящая жемчужина на берегу моря, с непревзойденным видом, ждет своего в…
$6,93 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
$3,00 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
$3,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia Methana, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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