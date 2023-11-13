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Виллы в Кератея, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален с furnishings в Кератея, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kouvaras, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kouvaras, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 464 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€800,000
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