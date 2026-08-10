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Виллы в Кератее, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$826,496
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Grekodom Development
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 7
Площадь 600 м²
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожалов…
$3,09 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 347 м²
🏡 Роскошный каменный дом площадью 347 кв. м с панорамным видом – Кератеа Сакка В тих…
$1,24 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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