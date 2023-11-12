Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Пирей
  5. Виллы

Виллы в Пирей, Греция

Вилла В архив
Очистить
15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Подземный гараж на 4 места,служебная квартира,квартира в гостевом доме,игровая комната,СПА-к…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Вилла 5 комнат с бассейном в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pachi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
Вилла 6 спален в Агиа Марина, Греция
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
Вилла 6 спален в Palaio Faliro, Греция
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Вафи, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€380,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Вафи, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Вафи, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мегара, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мегара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиа Марина, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
€1,79 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Вафи, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,42 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 648 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
€1,63 млн

Параметры недвижимости в Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти