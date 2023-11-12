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15 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
1
800 м²
1
Подземный гараж на 4 места,служебная квартира,квартира в гостевом доме,игровая комната,СПА-к…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
7
3
370 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
5
245 м²
1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
1
360 м²
1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
10
5
320 м²
3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
6
5
528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Chaidari, Греция
9
6
800 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вафи, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Вафи, Греция
7
4
320 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мегара, Греция
4
2
180 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
600 м²
1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вафи, Греция
6
4
270 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
6
4
457 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
7
4
648 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
€1,63 млн
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Параметры недвижимости в Пирей, Греция
с видом на море
с бассейном
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