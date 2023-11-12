ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Anavissos Municipal Unit
Виллы
Виллы в Anavissos Municipal Unit, Греция
Вилла
Очистить
21 объект найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
330 м²
1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6
6
5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
3
5
500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
4
4
547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
14
10
750 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
8
4
373 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
1
150 м²
1
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
1
204 м²
1
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Николай, Греция
14
9
770 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€4,41 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
355 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Николай, Греция
6
2
255 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Святой Николай, Греция
6
2
436 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
5
3
210 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,32 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mavro Lithari, Греция
1
400 м²
1
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
8
5
430 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€900,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
7
4
820 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
6
2
390 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Mavro Lithari, Греция
7
5
510 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
1 360 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€950,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL