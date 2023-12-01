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Виллы в Municipality of Penteli, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 1
Площадь 870 м²
Количество этажей 1
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
€2,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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