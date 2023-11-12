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Виллы в Неа-Макри, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€950,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Макри, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Макри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,05 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€900,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,000,000
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