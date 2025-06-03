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Виллы в Penteli Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Этаж -1/2
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 870 м²
Этаж 1/1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в уникальной обста…
$2,85 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$870,040
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,25 млн
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,48 млн
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,05 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,96 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$912,023
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Параметры недвижимости в Penteli Municipal Unit, Греция

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