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Виллы в Анависос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
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