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Виллы в Маркопулон, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с furnishings в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€580,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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