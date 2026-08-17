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Виллы в Маркопулоне, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$708,425
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$971,180
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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