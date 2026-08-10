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Виллы в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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