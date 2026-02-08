Bat Jam, Izrael

Witamy na wyspie - Życie między niebem, morzem i elegancją Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, gdzie morze staje się horyzontem. Na wyspie, mieszkasz kilka kroków od plaży, w przestronnym i jasnym mieszkaniu, zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia. Zacznij dzień od kawy na pry…