  Izrael
  Dystrykt Tel-Awiwu
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

Tel-Awiw
36
Bat Jam
49
Ramat Gan
3
Tel Aviv Subdistrict
93
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,23M
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,50M
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,17M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,15M
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,36M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,08M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$790,020
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$742,995
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$1,00M
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośredni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,44M
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja

Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,78M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,95M
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (R…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,33M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$3
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,29M
Witamy na wyspie - Życie między niebem, morzem i elegancją Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, gdzie morze staje się horyzontem. Na wyspie, mieszkasz kilka kroków od plaży, w przestronnym i jasnym mieszkaniu, zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia. Zacznij dzień od kawy na pry…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,57M
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Yedidia Frankel Project 40 Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82 Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy 6 piętrowy projekt sklepu Na sprzedaż 2 sk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,01M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,73M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,07M
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,82M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,15M
ekskluzywny projekt mieszkalny przy ul. Nahalat Benyamin: 5 piętrowy luksusowy butikowy budynek mieszkalny 23 apartamenty i dwa wyjątkowe penthouses z tarasami i prywatnym jacuzzi. Apartamenty z hojnej wysokości sufitu i schludne wykończenia * 2 pokoje 49m2 + 10m2 taras od 3.086.000NIS * 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,40M
ekskluzywny projekt mieszkalny przy ul. Nahalat Benyamin: 5 piętrowy luksusowy butikowy budynek mieszkalny 23 apartamenty i dwa wyjątkowe penthouses z tarasami i prywatnym jacuzzi. Apartamenty z hojnej wysokości sufitu i schludne wykończenia * 2 pokoje 49m2 + 10m2 taras od 3.086.000NIS * 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,21M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$909,150
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$579,975
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$5,96M
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,19M
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,08M
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$827,640
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośredni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$579,975
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,01M
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,47M
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026 Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schod…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$630,135
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$940,187
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,73M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,39M
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (R…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,04M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (R…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,03M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,76M
Zaledwie kilka kroków od plaży Royal, Shouk HaCarmel i morza, odkryj nowy high-end projekt położony w cichej ulicy w zabytkowej dzielnicy Kerem HaTeimanim. 4 kondygnacyjny budynek Tylko na sprzedaż 4 pokoje 123m2 + taras 14m2 2 łazienki / wc 1 parking Wysokokońcowe wykończenia i usługi lu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$777,480
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026 Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schod…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,79M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$850,526
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (R…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$717,915
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$762,432
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026 Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schod…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$1,08M
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośredni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w tok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,78M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,26M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w tok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,73M
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w tok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,86M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,39M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$805,695
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$787,826
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$768,075
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,09M
Witamy na wyspie - Życie między niebem, morzem i elegancją Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, gdzie morze staje się horyzontem. Na wyspie, mieszkasz kilka kroków od plaży, w przestronnym i jasnym mieszkaniu, zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia. Zacznij dzień od kawy na pry…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się