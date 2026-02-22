  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33725
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ulica Nahalat Binyamin, w centrum Tel Awiwu, po stronie pieszej i artystycznej. Dzielnica między Carmel Market, Neve Tzedek i Rothschild, pieszo od plaży. Tajny i odrestaurowany budynek, Apartament 3 pokoje o powierzchni około 60 m2 + balkon 4 m2. 1 piętro (odpowiednik 2), wysokie sufity, elegancki design, winda. Mamad na każdym piętrze, Nocny parking dla mieszkańców (17: 00-10: 00). Cena: NIS 4,250,000. Idealna główna rezydencja lub premium-to- ziemia w Tel- Aviv.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$993,795
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Aszkelon, Izrael
od
$620,730
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$627,000
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces
Nahariya, Izrael
od
$376,200
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras Blisko wszystkich sklepów To okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i zawiera prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z wind…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Izrael
od
$749,265
Tylko kilka kroków od Kikar Haatzmaout i plaże Netanya, w niedawno odnowionym budynku, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament położony na 3 piętrze na 8 z windą. Duży jasny salon z nowoczesną otwartą kuchnią, trzy wystawy (południe, północ, zachód) zapewniające naturalne światło przez cały …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się