  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33611
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta Jasny salon z otwartą kuchnią Przestronny pokój (Mamad included) Pieszo: Alma beach, Jaffa, Neve Tzedek, tramwaj linii czerwonej Wynajęta nieruchomość 7,500 / miesiąc - idealna inwestycja lub stopa do ziemi Cena: 3,400,000 (możliwa elastyczność)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Jerusalem, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
w małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138m2 powierzchni mieszkalnej + 48m2 tarasu, bardzo piękna fabryka, piwnica i 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Ashdod, Izrael
od
$752,400
Położony na "Moshe Dayan" z widokiem na park "Ashdod Yam" i morze, mieszkanie szczególnie przestronne i jasne. Bardzo poszukiwany po lokalizacji, rzadki produkt, ma 2 kroki od wszystkich: Miasto, Marina, morze, sklepy, środki transportu
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się