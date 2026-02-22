  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
;
10
ID: 33616
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Tel Awiw - Frishman Blisko plaż, Dizengoff i wszystkie udogodnienia centrum miasta. Apartament 2 pokoje z wyjątkowymi wolumenami: • łącznie 81 m2 • Salon o powierzchni 50 m2 pozwalający na konfigurację w 3 kawałkach • 2 łazienki • Narażenie na południowy wschód, bardzo jasne • Czysty i dobrze utrzymany budynek, bezpieczny dostęp • Prace planowane z wielką szansą na waloryzację Rzadka oferta życia lub inwestowania w sercu Tel Awiwu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

