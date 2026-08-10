Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Mieszkania
  4. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Izrael

;
Tel-Awiw
90
Jerusalem
9
Netanya
14
Bat Jam
13
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
222 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Izrael
Penthouse 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Penthouse of Exception z widokiem na morze - dwa kroki od plaży Traktuj siebie do ostateczne…
$1,40M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w je…
$1,08M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Aszdod, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Aszdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 115 m²
W budynku na linii frontowej morza, wspaniały nowy penthouse z tarasem 100 m2, w wysokiej ja…
$1,80M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Pre VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES Commer…
$1,22M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Izrael
Penthouse 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Wyjątkowy apartament z widokiem na morze - Royal Beach Tel Aviv Odkryj ten wzniosły apartame…
$12,00M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Izrael
Penthouse 3 pokoi
Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Nowy penthouse dostarczony w 20 miesięcy, dwa tarasy o łącznej powierzchni 30 m2, całkowicie…
$1,29M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Numer referencyjny: TL 2632 District: 2nd sealine, Ben Yehuda / Bobrachov, zaledwie kilka kr…
$4,25M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Reference TL 2437 Blisko Rotschild Penthouse 4 sztuki 135 m2 + 85 m2 tarasu parterowego z da…
$3,96M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 168 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$2,89M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym p…
$2,53M
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 182 m²
DLA SPRZEDAŻY - RIVIERA PROJEKT BEN GURION, BAT YAM - PEŁNA GWARANCJA WIDOWSKA MORZA DO ŻYCI…
$4,33M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Ten wspaniały penthouse oferuje około 125 m2 krytej przestrzeni mieszkalnej, uzupełnionej o …
$4,35M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 175 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,07M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
$1,26M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż - Wspaniały apartament w zabytkowym budynku w samym sercu Tel Awiwu! 5 sztuk 4 s…
$4,50M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 250 m²
Ulica Yismach Melech, w Kfar David, luksusowy apartament kąpany w świetle. Salon Immense, ta…
$9,99M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 264 m²
DLA SPRZEDAŻY - JEDNOLITY PENTHOUSE Z WSZYSTKĄ STAGĄ ? Położony w cichej ulicy blisko Shenk…
$6,16M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Podniosły penthouse 170 m2 i 44 m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku…
$2,16M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Penthouse z tarasem na dachu na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy Kerem Hateimanim, kilka…
$3,10M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Wspaniały apartament na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Talpiot! Nowy budynek 11 piętro …
$2,16M
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 169 m²
✨ Na sprzedaż wyłącznie - 6-pokojowy apartament w Ra 'anana East ✨Rzadkie dobro, zaprojektow…
$2,68M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 132 m²
Wspaniały Penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, zaledwie kilka kroków od mor…
$3,23M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
W nowym budynku w samym sercu popularnej dzielnicy Bavli, luksusowy penthouse z widokiem na …
$3,60M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Izrael
Penthouse 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 360 m²
Piękny projekt RUE SOUTINE, rzut kamieniem z Kikar Rabine, Penthouse bardzo wysoki stojący …
$7,99M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Izrael
Penthouse 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 196 m²
dwa kroki od ulicy Bograhsov, w cichej ulicy, w pobliżu plaży, Nowy budynek, Wspaniały penth…
$3,90M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 304 m²
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, …
$4,00M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Izrael
Penthouse 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Mini penthouse 5 szt. 140m2 mieszkalny taras 50m2 podłoga 6 parkiet w domu możliwość stworze…
$749,750
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszk…
$1,65M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$2,40M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piękny apartament odnowiony z dużą ilością uroku, położony w dzielnicy Ben Gurion. 90 m2 z b…
$1,55M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Izrael

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się