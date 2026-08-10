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Mieszkania na sprzedaż w Izrael

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1 961 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/9
Przestronne mieszkanie z 4 sypialniami w HaderaOferujemy jasny i przestronny apartament pod …
$700,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Rosh HaAyin, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Rosh HaAyin, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡 Sprzedaż w dzielnicy Rosh HaAin 124; Psagot AfekOferujemy na sprzedaż zmodernizowane 4-pok…
$750,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
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Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTyp: Apartament• Pokój: 3• Piętro: 6…
$800,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
4-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze, 91 m2.Budynek ma tylko dwa piętra i łącznie cztery apart…
$830,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Projekt "Hadekel", Wspaniały 4.5 szt w pełni umeblowane, wysokie piętro, przestronny salon, …
$1,05M
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Penthouse 5 pokojów w Izrael
Penthouse 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Penthouse of Exception z widokiem na morze - dwa kroki od plaży Traktuj siebie do ostateczne…
$1,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzedaż - Rue Rabbi Hisda 58 metrów kwadratowych w katastrze. Wydanie mieszka…
$1,20M
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Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w je…
$1,08M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: BY 231 District: Centrum, w pobliżu morza, sklepów i nowej tramwaju Budy…
$666,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostar…
$682,650
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Rzadki apartament na sprzedaż w Tel- Awiwie, w dzielnicy Kikar Hamedina. Nowy sklep. 4 piętr…
$3,43M
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
$832,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym …
$1,63M
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Mieszkanie 5 pokojów w Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Piękny ogród z basenem, słoneczny i jasny
$1,67M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
W spokojnym i mieszkalnym środowisku, odkryj ten wspaniały ogród parter całkowicie gustownie…
$3,56M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Numer referencyjny: AS 1015 Okręg: Youd Guimel Budynek 8- piętrowy 5 sztuk włącznie z mamade…
$792,540
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferującego duże przestrzenie, prywatność i ma…
$2,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 116 m²
W nowym projekcie Migdale Hadekel, nowy apartament z piwnicą i parkingiem, odwracalna centra…
$799,200
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Mieszkanie 6 pokojów w Izrael
Mieszkanie 6 pokojów
Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 565 m²
Wyjątkowa willa z basenem i prywatną windą o powierzchni 565 m2 elegancji i komfortu oferują…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Tradycyjna / religijna dzielnica, bardzo przestronne 4 pokojowe mieszkanie z pokoju bezpiecz…
$566,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położon…
$1,83M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Cena spada! Na 25, rue Bnei Moshe, w pobliżu Yehuda Maccabi, wspaniały apartament na sprzeda…
$1,03M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Dobra robota! Piękne 5 pokoi w samym sercu miasta, całkowicie odnowione, widok na morze, 2 w…
$626,040
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1
4.5 Dream Rooms - pierwsza linia do morza! 📍 Pierwsza linia dla fal i powietrza morskiego, …
$1,76M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 103 m²
Ten 4-pokojowy apartament znajduje się na 4 piętrze nowo wybudowanego i doskonale utrzymaneg…
$1,47M
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Penthouse 4 pokoi w Aszdod, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Aszdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 115 m²
W budynku na linii frontowej morza, wspaniały nowy penthouse z tarasem 100 m2, w wysokiej ja…
$1,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
DLA SPRZEDAŻY - Stara północ - 82 m2 - 3 kawałki - 3 piętro z windą - Balkon: 8 m2 - potrój…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Jasny apartament z 2 tarasami i parkingiem - Jerozolima Położony w jednej z najprzyjemniejsz…
$1,16M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, na ulicy poszukiwanej w dzielnicy Har Homa. Lokalizacj…
$929,070
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w samym serc…
$1,67M
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Typy nieruchomości w Izrael.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Izrael

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