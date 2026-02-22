  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
;
14
Zostawić wniosek
ID: 33555
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regionu. Położony na placu Kedumim, dom oferuje niezrównaną wygodę, z bliskością do morza, tętniący życiem targ pcheł, miejsca rozrywki, centra handlowe i łatwy dostęp do dworca tramwajowego. Obiekt posiada tradycyjny marokański hammam na parterze, oferując autentyczne i relaksujące doświadczenie. Taras na dachu jest przestronny i idealny do organizowania imprez, a balkon oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na morze i historyczne otoczenie starego miasta Jaffa. Główne cechy: - Powierzchnia wnętrza: 231 m2 - Taras na dachu: 91 m2 z panoramicznym widokiem na morze i stare miasto Jaffa - Taras: 14 m2 - Orientacja: Zachód, Północ, Południe - Przestronne wejście - Oddzielny salon z dostępem do tarasu - Design kuchnia, w pełni wyposażone i wykonane na zamówienie - Pokoje: 2, znajduje się na parterze dla większej prywatności - Piękny marokański hammam - Wysokie sufity w całym domu - System ogrzewania podłogowego w łazienkach - Inteligentna technologia automatyki domowej - Miejsca parkingowe: 2 Ten niezwykły dom jest nie tylko klejnotem nieruchomości, ale także ciepłym i przytulnym sanktuarium, które harmonizuje elegancję i dziedzictwo kulturowe.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$906,015
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
Wyjątkowy i rzadki penthouse 176m2 taras z dachem 32m2 ulicy Shabazi w samym sercu Neve Tzedek! Niższy poziom: 3 komfortowe sypialnie, w tym apartament z prywatnym balkonem 5 m2, 2 nowoczesne łazienki i mały intymny salon. Górny poziom: wspaniały dach 32 m2, idealny na chwile relaksu lub o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Nie przegap tego! Apartament 2 pokoje z tarasem na sprzedaż w Tel Aviv. 2 kroki od Rotschild Boulevard. jest blisko wszystkiego w sercu Tel aviv. Idealny na jedną stopę na brzegu. niedawny budynek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się