Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regionu. Położony na placu Kedumim, dom oferuje niezrównaną wygodę, z bliskością do morza, tętniący życiem targ pcheł, miejsca rozrywki, centra handlowe i łatwy dostęp do dworca tramwajowego. Obiekt posiada tradycyjny marokański hammam na parterze, oferując autentyczne i relaksujące doświadczenie. Taras na dachu jest przestronny i idealny do organizowania imprez, a balkon oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na morze i historyczne otoczenie starego miasta Jaffa. Główne cechy: - Powierzchnia wnętrza: 231 m2 - Taras na dachu: 91 m2 z panoramicznym widokiem na morze i stare miasto Jaffa - Taras: 14 m2 - Orientacja: Zachód, Północ, Południe - Przestronne wejście - Oddzielny salon z dostępem do tarasu - Design kuchnia, w pełni wyposażone i wykonane na zamówienie - Pokoje: 2, znajduje się na parterze dla większej prywatności - Piękny marokański hammam - Wysokie sufity w całym domu - System ogrzewania podłogowego w łazienkach - Inteligentna technologia automatyki domowej - Miejsca parkingowe: 2 Ten niezwykły dom jest nie tylko klejnotem nieruchomości, ale także ciepłym i przytulnym sanktuarium, które harmonizuje elegancję i dziedzictwo kulturowe.