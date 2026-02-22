Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regionu.
Położony na placu Kedumim, dom oferuje niezrównaną wygodę, z bliskością do morza, tętniący życiem targ pcheł, miejsca rozrywki, centra handlowe i łatwy dostęp do dworca tramwajowego. Obiekt posiada tradycyjny marokański hammam na parterze, oferując autentyczne i relaksujące doświadczenie.
Taras na dachu jest przestronny i idealny do organizowania imprez, a balkon oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na morze i historyczne otoczenie starego miasta Jaffa.
Główne cechy:
- Powierzchnia wnętrza: 231 m2
- Taras na dachu: 91 m2 z panoramicznym widokiem na morze i stare miasto Jaffa
- Taras: 14 m2
- Orientacja: Zachód, Północ, Południe
- Przestronne wejście
- Oddzielny salon z dostępem do tarasu
- Design kuchnia, w pełni wyposażone i wykonane na zamówienie
- Pokoje: 2, znajduje się na parterze dla większej prywatności
- Piękny marokański hammam
- Wysokie sufity w całym domu
- System ogrzewania podłogowego w łazienkach
- Inteligentna technologia automatyki domowej
- Miejsca parkingowe: 2
Ten niezwykły dom jest nie tylko klejnotem nieruchomości, ale także ciepłym i przytulnym sanktuarium, które harmonizuje elegancję i dziedzictwo kulturowe.
Tel-Awiw, Izrael
