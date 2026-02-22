Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

  1. Realting.com
$2,38M
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament na sprzedaż - Tel Awiw (Mała ulica między Sderot Chen i Dizengoff) Cena: NIS 7,590 000 Ten luksusowy apartament położony jest w nowym i nowoczesnym budynku butikowym z zaledwie 5 mieszkańcami i oferuje idealne połączenie komfortu, prywatności i nowoczesnego wzornictwa, w samym sercu rozwijającej się dzielnicy Tel Awiw. Szczegóły właściwości Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2 Przestrzenie zewnętrzne: dwa balkony o łącznej powierzchni 14 m2 Łączna liczba sztuk: 4 Piętro: 3. z windą Izba: 3 Kąpiele: 2 Zabezpieczony pokój (Mamad) Parking prywatny Prywatna komora magazynowa / przestrzeń Wieloletnie wystawy oferujące doskonałą jasność naturalną Nieruchomości Premium Licencja nr 31928721 Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
