Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
;
2
ID: 33538
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat Możliwość parkowania z przodu Cena: 5,000,000 Bardzo ładny potencjał z bardzo ładną wysokością pod sufitem Nie spudłuj!

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a je…
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Ta czarująca nieruchomość, łącząca wyjątkowy teren z klasycznym klejnotem architektonicznym, stanowi wyjątkową okazję dla miłośników stylu i sukcesu, prekursorów wyznaczających nowe standardy oraz tych, którzy utorują drogę. Ta nieruchomość harmonijnie łączy niebo i ziemię, góry i krajobrazy…
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve a larchitecture haut
Jerusalem, Izrael
od
$2,73M
