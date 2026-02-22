  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Bat Jam, Izrael
od
$752,400
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33638
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament do renowacji 4 pokoje 105m2 + balkon 15m2 z otwartym widokiem Możliwość przekształcenia na 5 sztuk Piętro 5 z 8 z windą 300 metrów od morza te 400 metrów od tramwaju łączącego Bat Yam do Tel Aviv w 12 minut Doskonała inwestycja w wynajem (szacunkowa wartość wynajmu 5,000 NIS / miesiąc)

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE DUPLEX 3 CZĘŚCI FLORENTYN 109 m2 + 63 m2 taras 2 sypialnie 1 łazienka, 2 toalety Dwupoziomowy apartament Ukończenie hip- end Parking Nowy budynek Ten wspaniały, południowo-zachodni duplex oferuje wyjątkowe środowisko życia z bezpośrednim dostępem do mieszkania z gór…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$7,524
Wyjątkowy w centrum miasta. Penthouse 9 metrów. Piękny apartament z 6 sztuk. 180 m2. 150 m2 tarasu. Widok na degage. 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica dostępne w czerwcu 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Na sprzedaż wyłącznie: nowy apartament 14, Fishman Maimon Street Cicha i prestiżowa ulica nowej północy, blisko placu Rabin, szkoły, żłobki oraz ośrodki kulturalne i rekreacyjne. W nowym budynku (dostawa planowana na 2024 r.), projekt firmy Krinsky Gottlieb. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się