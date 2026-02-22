  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
;
4
ID: 33390
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

W samym sercu historycznej dzielnicy Ajami ten apartament zajmuje najwyższe piętro budynku butikowego w stylu Bauhaus. Znajduje się w pobliżu rezydencji ambasadora Francji i kilka minut spacerem od morza. Apartament rozwija powierzchnię wnętrza około 108 m2, obecnie urządzone w 4 przestronne pokoje (początkowa konfiguracja 5 pokoi), o zrównoważonych objętości i obiegu płynu. Na zewnątrz wyjątkowy taras o powierzchni 104 m2 oferuje niezakłócony widok i rzadką przestrzeń mieszkalną. Nieruchomość jest uzupełniona przez dwa prywatne miejsca parkingowe w piwnicy. Niepowtarzalny obiekt, który łączy elegancję, charakter architektoniczny i poszukiwany po lokalizacji, w samym sercu jednego z najbardziej autentycznych obszarów Tel Awiwu. Informacje i wizyty: Laurence Zemour - 054- 735- 3514 Licencjonowany agent nieruchomości

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
