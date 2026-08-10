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Bliźniaki na sprzedaż w Izrael

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53 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygod…
$1,665
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Bliźniak 5 pokojów w Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
BZH Wspaniały 5 + 1 dwupoziomowy apartament rodzinny w dzielnicy Park! RE / MAX Hadera pre…
$839,720
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Bliźniak 6 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 200 m²
Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazie…
$3,27M
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Bliźniak 7 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Bliźniak 7 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 7
? W sercu popularnej dzielnicy Kiryat Ganim Unikalny duplex? ? Rzadka okazja, która nie przy…
$1,40M
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Bliźniak 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Centralna i spokojna lokalizacja z widokiem na promenadę Bright 4-room duplex w pobliżu Emek…
$1,09M
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Bliźniak 3 pokoi w Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Wyśmienicie!!!!!!!!! duplex 5 mn od morza 108 m2 powierzchni mieszkalnej + 18 m2 od tarasu w…
$2,91M
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Bliźniak 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż rue matalon w Florentine Blisko neve tzedek i morze 10 minut spacerem od morza …
$1,83M
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Bliźniak 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Beautiful 3- room Duplex z tarasem - Bofrachehov / Ben Yehuda • Duplex 3 pokoje • 2 sypialni…
$1,45M
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Bliźniak 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
W małej ulicy mieszkalnej, budynek bardzo dobrze utrzymany. Parking, winda, taras 45 m2. 3 p…
$2,41M
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Bliźniak 3 pokoi w Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
* Duplex apartament na sprzedaż w Ben Yehuda w pobliżu Bochechov * ▪️Minuta od plaży ▪️3 szt…
$1,27M
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Bliźniak 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piękny dach duplex na sprzedaż w starej północy Tel- Aviv, w pobliżu Ben Gurion Boulevard, i…
$1,67M
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Bliźniak 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 107 m²
Blisko Beit Vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małe…
$1,50M
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Bliźniak 6 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 200 m²
Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazie…
$3,63M
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Bliźniak 4 pokoi w Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
?? Na sprzedaż - Superb Duplex Penthouse! ✨ Rzadka okazja do nabycia dwupoziomowego penthous…
$554,815
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Bliźniak 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 114 m²
Nowy w sprzedaży wyłącznie 35 Shalom Aleichem Street Cicha i centralna ulica, blisko morza.…
$2,16M
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Bliźniak 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Duplex na sprzedaż w Tel- Aviv, w luksusowym kompleksie TLV Gindi. Wycieczka z strażnikiem 2…
$1,63M
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Bliźniak 4 pokoi w Hadera, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje czteropokojowy apartament dwupoziomowy w Olga nadmorskiej dzi…
$659,780
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Bliźniak 6 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 195 m²
Numer referencyjny: GS 102 Okręg Ramat Hadar Centralna i dogodna lokalizacja: blisko kawiarn…
$1,96M
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Bliźniak 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Barrio Afridar, 4 pokoje na piętrze, blisko sklepów z 2 tarasami
$556,110
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Bliźniak 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Duplex znajduje się 4 minuty od morza, w pobliżu plaży Boufrachehov. Powierzchnia mieszkalna…
$1,40M
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Bliźniak 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Duplex rehov Matalon 1 O 110 m2 plus taras 29 m2 3 sypialnie na dole Salon jadalnia kuchnia …
$2,03M
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Bliźniak 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Piękny duplex znajduje się w samym sercu Tel Awiwu. 110 m2 powierzchni mieszkalnej + 60 m2 t…
$3,26M
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Bliźniak 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. K…
$3,96M
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Bliźniak 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Duplex doskonale odnowiony z dużą ilością uroku, w stylu loft, znajduje się w dzielnicy Shen…
$2,23M
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Bliźniak 4 pokoi w Netanya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
$1,93M
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Bliźniak 5 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
Wspaniały penthouse 5-pokojowy w centrum Ra 'anany. Wyjątkowe nieruchomości idealnie położon…
$1,79M
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Bliźniak 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 300 m²
Piękne mieszkanie 2 minuty od morza, blisko Gordon Street. Wyjątkowy widok na morze. Szansa,…
$7,33M
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Bliźniak 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piękny duplex znajduje się między Dizengoff i morza. 93 m2 powierzchni mieszkalnej + balkon …
$1,99M
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Bliźniak 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 230 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ashdod: Duży salon i kuchnia otwarcie na taras 18m2 z …
$1,05M
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Bliźniak 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Centrum miasta, w cichej i malowniczej małej ślepej uliczce, mieszkanie 2 pokoje dwuosobowe,…
$524,825
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