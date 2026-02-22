  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33415
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten uroczy apartament położony w samym sercu Tel Awiwu oferuje wyjątkową okazję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących prywatnej rezydencji. Idealnie położony zaledwie pięć minut spacerem od plaży, znajduje się między czarujący Neve Tzedek dzielnicy i tętniącego życiem Nahalat Binyamin obszaru, co oferuje doskonałą mieszankę spokoju i dynamicznego życia miejskiego. Apartament o powierzchni około 63 m2 posiada również ładny balkon 6 metrów kwadratowych, idealny do relaksu lub cieszyć się widokiem na miasto. Pierwotnie zaprojektowany z trzema pokojami, został starannie przeprojektowany w dwóch, tworząc otwartą i jasną przestrzeń. W obiekcie znajduje się salon wykąpany w świetle, przestronna sypialnia master z dedykowaną przestrzenią roboczą i łazienką, w pełni wyposażona kuchnia z nowoczesnym sprzętem, a także oddzielna toaleta. Ta unikalna nieruchomość łączy komfort, styl i niepokonaną lokalizację, tworząc rzadką perłę w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu. Nie przegap tej niesamowitej okazji nieruchomości!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Investi
Aszkelon, Izrael
od
$1,16M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$511,005
piękne 4 pokoje w małym budynku w centrum w dzielnicy neve adarim, 3 piętro na 5, taras soucca, nie przegapić
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
mieszkanie 5 pokoi w małym budynku 1 mn od jeziora, 1 piętro, 2 tarasy, bardzo inwestowane
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
mini penthouse 4.5 pokoje z tarasem 27m2. piwnica i 2 miejsca parkingowe. siłownia bez budynku, 2 kroki od jeziora
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się