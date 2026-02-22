Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Ten uroczy apartament położony w samym sercu Tel Awiwu oferuje wyjątkową okazję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących prywatnej rezydencji. Idealnie położony zaledwie pięć minut spacerem od plaży, znajduje się między czarujący Neve Tzedek dzielnicy i tętniącego życiem Nahalat Binyamin obszaru, co oferuje doskonałą mieszankę spokoju i dynamicznego życia miejskiego.
Apartament o powierzchni około 63 m2 posiada również ładny balkon 6 metrów kwadratowych, idealny do relaksu lub cieszyć się widokiem na miasto. Pierwotnie zaprojektowany z trzema pokojami, został starannie przeprojektowany w dwóch, tworząc otwartą i jasną przestrzeń. W obiekcie znajduje się salon wykąpany w świetle, przestronna sypialnia master z dedykowaną przestrzenią roboczą i łazienką, w pełni wyposażona kuchnia z nowoczesnym sprzętem, a także oddzielna toaleta.
Ta unikalna nieruchomość łączy komfort, styl i niepokonaną lokalizację, tworząc rzadką perłę w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu. Nie przegap tej niesamowitej okazji nieruchomości!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.