  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Bat Jam, Izrael
$539,220
9
ID: 33729
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

W samym sercu Bat Yam, na bardzo popularnej centralnej ulicy, apartament ten cieszy się idealną lokalizacją: zaledwie 400 metrów od morza i blisko wszystkich udogodnień codziennego życia, sklepów i transportu. Apartament 3 pokoje jasne 74m2 3. piętro z windą Centralna lokalizacja, w pobliżu morza i udogodnienia Wynajęty obecnie 6 500 / miesiąc Do odnowy → Ważna wartość dodana potencjał

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

