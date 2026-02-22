  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33624
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 3 pokoje - 63 m2 Przyjemny balkon cieszyć się atmosferę tel- aviienne Położony na 1 piętrze (budynek bez windy) Obecność bezpiecznego schronienia (miklat) w budynku Całkowicie odnowiony przez architekta wnętrz: high-end wykończenia i optymalizacja przestrzeni Rzadkie i ekskluzywne nieruchomości, idealne do głównej rezydencji lub prestiżowej inwestycji, dzięki wyjątkowej lokalizacji. Cena do pobrania: 4 750 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanya, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,70M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyra…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,49M
W najlepszej lokalizacji Bat Yam, zaledwie 7 minut od Tel Awiwu, 200 metrów od tramwaju i 50 metrów od morza i promenady, w najlepszym luksusowym budynku Bat Yam, w tym magazyn i prywatny parking, doskonałe doświadczenie życia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się