  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$783,750
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33816
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Endroit calme
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerozolima, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,978
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$783,750
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$9,405
Villa centrum Raanana. cichej ulicy w pobliżu szkoły Bilou. Poziom 1: bardzo duży salon z jadalnią. Oddzielna kuchnia. garderoba z widokiem na basen. Poziom 2: 3 sypialnie 2 łazienki. Poziom 3: jeden apartament. Pod ziemią: duży pokój i mamad. basen i ogród. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter DUPLEX 6 pokoje 161m2 + 2 tarasy 56 i 40m2, podłogi 6 i 7, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Na sprzedaż wyłącznie: nowy apartament 14, Fishman Maimon Street Cicha i prestiżowa ulica nowej północy, blisko placu Rabin, szkoły, żłobki oraz ośrodki kulturalne i rekreacyjne. W nowym budynku (dostawa planowana na 2024 r.), projekt firmy Krinsky Gottlieb. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się