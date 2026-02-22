  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Awiw, Izrael
$2,95M
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres. Unikalne, przestronne, jasne i piękne mieszkanie! Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach! 5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem. Powierzchnia wybudowana 146,5 m2 * (brutto). Dodaje się balkon o powierzchni 12 m2. I przedsionek o powierzchni 9 m2. Decyzja Komitetu podjęta! Intymny luksusowy budynek tylko 6 apartamentów. Dwa standardowe miejsca parkingowe w piwnicy. Bezpośrednia winda. Schronisko.

Tel-Awiw, Izrael
