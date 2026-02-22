  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 33429
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż w rue Antigonus exclusivite, w pobliżu parku hayarkon i kikar Milano Doskonałe 3 pokoje o powierzchni 62m2 + 10 m2 balkon Położony na 4 piętrze budynku obecnie odnawiane. 6 miesięcy. 2 sypialnie i łazienka. Decage widok i bardzo jasne.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Izrael
od
$312,873
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Pięknie. 2. pokoje + balkon; Wykonane w całości przez znanego architekta projektanta w prestiżowym projekcie Yossi Avrahami w NOGA, naprzeciwko plaży, w otoczeniu modnej kawiarni, restauracji, winiarni, warsztatów artystycznych i teatru. Dostęp do przestrzeni roboczej, siłownia i pilates pok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Piękny apartament położony na 15 piętrze. Wspaniały widok na cały Tel Awiw i morze. Dekorator wnętrz. Basen, siłownia i taras na 48 piętrze. Apartament posiada 2 sypialnie plus mamad zamienia się w garderobę. salon, jadalnia i kuchnia w miękkich i przyjemnych odcieniach. taras 22 m2 z kuchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aszdod, Izrael
od
$1,33M
Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się