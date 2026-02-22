Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,11M
;
4
ID: 33565
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Luksusowy apartament na Starej Północy z widokiem na miasto i morze. 4.5 pokoje o powierzchni 168 m2 z 2 balkonem o powierzchni 48 m2 i 26 m2. Wspaniały prywatny taras na dachu o powierzchni 40 m2. 3 duże sypialnie i mniejszy. 3 łazienki. Nowy high-end budynek z windą i 2 prywatne miejsca parkingowe. Ten wspaniały penthouse oferuje 360 stopni widoki na miasto. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i zaprojektowane dla Państwa komfortu. Mamad, winda, 2 miejsca parkingowe i piwnica.

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
