Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer

Luksusowy apartament na Starej Północy z widokiem na miasto i morze. 4.5 pokoje o powierzchni 168 m2 z 2 balkonem o powierzchni 48 m2 i 26 m2. Wspaniały prywatny taras na dachu o powierzchni 40 m2. 3 duże sypialnie i mniejszy. 3 łazienki. Nowy high-end budynek z windą i 2 prywatne miejsca parkingowe. Ten wspaniały penthouse oferuje 360 stopni widoki na miasto. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i zaprojektowane dla Państwa komfortu. Mamad, winda, 2 miejsca parkingowe i piwnica.