Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux

ID: 33447
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Piękny apartament położony na 15 piętrze. Wspaniały widok na cały Tel Awiw i morze. Dekorator wnętrz. Basen, siłownia i taras na 48 piętrze. Apartament posiada 2 sypialnie plus mamad zamienia się w garderobę. salon, jadalnia i kuchnia w miękkich i przyjemnych odcieniach. taras 22 m2 z kuchnią na zewnątrz parking i piwnica

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

