  4. Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,98M
;
1
ID: 33554
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Jeden z najbardziej prywatnych i eleganckich budynków w samym sercu miasta. Położony na 4 piętrze na 5. Szczegóły własności: 180 m2 na jednym poziomie + dwa balkony po 5 m2 każdy 3 sypialnie + jedno biuro 3 toalety i 2 łazienki 2 standardowe podziemne miejsca parkingowe + miejsce do przechowywania Opcja dla dodatkowego miejsca parkingowego Pięknie zaprojektowany i w pełni odnowiony apartament, w tym: Widoczne konkretne pułapy W pełni wyposażona kuchnia Armani Italia Zapasy weneckie śródlądowe Ogrzewanie naziemne Inteligentny Dom System Elektryczny Własny stolarka i zintegrowane przechowywanie w całym mieszkaniu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
