Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre

WYŁĄCZENIE - SPRZEDAŻ
?? Shenkin, blisko rynku Carmel
Premia lokalizacja - kilka kroków od Rothschild Boulevard, Carmel Market i morza.
Duplex penthouse znajduje się w nowym budynku sklepu z windą.
✨ Główne cechy:
• 135 m2 w pomieszczeniach + 46 m2 tarasy
• Jasny salon z otwartą kuchnią
• 3 sypialnie (apartament z prywatnym balkonem)
• Górne piętro z tarasem o powierzchni 40 m2, kuchnia zewnętrzna i grill
• Jaskinia / przechowywanie
Cena sprzedaży: NIS 9890000
Vaad Bayit: 900 NIS
Arnona: 1800 NIS (dwustronnie)
Nieruchomości Premium
Opłaty Agencji: 1 miesiąc + VAT
Licencja nr 31928721
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
