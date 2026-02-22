  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
;
10
ID: 33427
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż wyłącznie: nowy apartament 14, Fishman Maimon Street Cicha i prestiżowa ulica nowej północy, blisko placu Rabin, szkoły, żłobki oraz ośrodki kulturalne i rekreacyjne. W nowym budynku (dostawa planowana na 2024 r.), projekt firmy Krinsky Gottlieb. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie Na trzecim piętrze, jasne i dobrze ułożone 70 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 14 m2 1 łazienka i 2 toalety Parking w piwnicy Piwnica 5 m2

Tel-Awiw, Izrael
