  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
6
ID: 33537
ID: 33537
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja


  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie



Français Français
W małej ulicy blisko Bofrachehov / Frishman i tam plaża w nowym budynku, 3.5 pokojowy apartament o powierzchni mieszkalnej 85 m2 z ładnym balkonem na ulicy z Mamad, dwie sypialnie i dodatkową sypialnię (biuro, sypialnia dziecięca) ładny salon i balkon 3.5 sztuk 85m2 Balkon 2. piętro Winda Parking Mamad 2 łazienki Jaskinia (6m2) 6.500.000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna





