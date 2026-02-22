  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
;
2
ID: 33572
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Français Français
Wspaniały 4 pokojowy apartament odnowiony w prestiżowym kompleksie butikowym - Strok 7- 9 (Netanel Company - dostawa I kwartał 2026 r.) Balkon 102,5 m2 + 14 m2 3 piętro - Tylko 2 apartamenty na piętro 3 kierunki 2 podziemne miejsca parkingowe + piwnica Prokuratura Europejska Bardzo wysokiej jakości kuchnia Specjalna i niestandardowa stolarka: meble łazienkowe i szafki ścienne

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
