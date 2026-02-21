Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
10
ID: 33827
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Exclusive new to Bnei Moshe 14 6 piętro, widok na morze, 4 przestronne pokoje, winda i parking w Tabu, słoneczny taras i pokój wspólny Apartament o powierzchni około 103 m2 z dodatkowym tarasem o powierzchni 8 m2 z widokiem na morze Kompletny projekt architektoniczny i renowacja (stolarka, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
