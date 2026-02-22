Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$1,72M
ID: 33568
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Położony na 9 Barry Street, w nowym budynku stojącym. Piękny apartament o powierzchni 85 m2 z balkonem o powierzchni 12 m2. Drugie piętro, z tyłu. 2 sypialnie i 2 łazienki. Dwie windy. Miejsce parkingowe i piwnica.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
