Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miejskiej.
Główne cechy:
- Wnętrze: ok. 170 m2 starannie zaprojektowanej przestrzeni mieszkalnej.
- Przestrzenie zewnętrzne: 49 m2 balkonów i niezwykły taras dachowy o powierzchni 45 m2, z zatwierdzonym pozwoleniem na instalację basenu.
- Prywatna winda: Bezpośredni dostęp do penthouse dla ostatecznego komfortu.
- Porozumienie: Przestronny salon, 4 sypialnie, w tym duży apartament rodzicielski i mamada (bezpieczny pokój).
- Dodatkowe miejsce do przechowywania: 8 m2 dedykowana przestrzeń do przechowywania.
- Parking: Dwa prywatne miejsca parkingowe.
Ten penthouse, zbudowany z wysokiej klasy materiałów i skrupulatnej uwagi do szczegółów, oferuje niezrównany styl życia w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.
Elastyczny plan płatności jest dostępny dla tych, którzy są gotowi wykorzystać tę rzadką okazję.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.