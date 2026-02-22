  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$4,95M
9
ID: 33598
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miejskiej. Główne cechy: - Wnętrze: ok. 170 m2 starannie zaprojektowanej przestrzeni mieszkalnej. - Przestrzenie zewnętrzne: 49 m2 balkonów i niezwykły taras dachowy o powierzchni 45 m2, z zatwierdzonym pozwoleniem na instalację basenu. - Prywatna winda: Bezpośredni dostęp do penthouse dla ostatecznego komfortu. - Porozumienie: Przestronny salon, 4 sypialnie, w tym duży apartament rodzicielski i mamada (bezpieczny pokój). - Dodatkowe miejsce do przechowywania: 8 m2 dedykowana przestrzeń do przechowywania. - Parking: Dwa prywatne miejsca parkingowe. Ten penthouse, zbudowany z wysokiej klasy materiałów i skrupulatnej uwagi do szczegółów, oferuje niezrównany styl życia w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu. Elastyczny plan płatności jest dostępny dla tych, którzy są gotowi wykorzystać tę rzadką okazję.

Tel-Awiw, Izrael
