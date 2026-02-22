  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
$2,60M
4
ID: 33451
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Budynek i mieszkanie 4 nowych pokoi. znajduje się na 2 piętrze bardzo jasne z południowo-zachodnią orientacją. Impasse w pobliżu Kikar Hamedina

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

