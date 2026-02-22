  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ramat Gan
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
;
15
Zostawić wniosek
ID: 33597
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w budynku sklepu "Ma 'ale HaTzofim" w Ramat Gan, zaprojektowany i zbudowany przez słynną firmę architektoniczną "Feigin Architects". Budynek został ukończony w 2020 roku i jest uważany za prestiżowy i wyjątkowy projekt z jednym z najwyższych standardów budowlanych w Izraelu. Budynek ma tylko 9 apartamentów, każdy zajmuje całe piętro, gwarantując maksymalną prywatność bez sąsiadów. Projekt znajduje się w cichej i zielonej okolicy na jednej z najpiękniejszych i duszpasterskich ulic Ramat Gan, w pobliżu Shaul Garden (Le Parc des Singes). Na szczycie wzgórza znajduje się zapierający dech w piersiach widok na linię horyzontu Gush Dan, oferując każdemu apartamentowi spektakularną panoramę. W tym samym czasie, jest idealnie położony w pobliżu centralnej części Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky i Arlozorov ulice znajdują się w odległości spaceru). Tel Aviv Centre i autostrady Ayalon są kilka minut jazdy stąd. Główne cechy: Wnętrze: 180 m2 Przestrzenie zewnętrzne: 112 m2 - główny taras o powierzchni około 50 m2, balkon o powierzchni około 33 m2, balkon boczny o powierzchni około 8 m2, taras sypialni głównej o powierzchni około 21 m2. Piękne widoki na miasto Cztery wytyczne Winda z bezpośrednim dostępem do mieszkania Prywatna sala do windy Luksusowe dania przez Hacker Niemcy, wyposażone w wysokiej klasy urządzenia z międzynarodowych marek Pokoje: 4 - w tym przestronny apartament z prywatnym tarasem (możliwość garderoby) i bezpieczny pokój (Mamad) Pełne łazienki: 2 Toalety dla gości: 1 Specyfikacje high-end obejmujące: Drzwi wejściowe ze stali Ringel, włoskie drzwi wewnętrzne od podłogi do sufitu, naturalna powłoka kamienna (50X100), toalety zawieszone, niezależne wanny, system automatyzacji domu, oprawy projektowe, zaawansowany system klimatyzacji VRF Daikin, termodynamiczny podgrzewacz wody i wiele innych. Parking: 2 Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę w tym apartamencie.

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki! W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pię…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$3,135
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się