Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Dziewięć na sprzedaż.
Wyłącznie
Położony na 93- 97 Weizmann Street (róg Pinkas)
W nowym wysokiej jakości projekcie podpisanym przez Tzemach Hammerman i Rozio Group!
Architekt: Gidi Bar Orian
Blisko Hayarkon Park
Odnowione 4-pokojowe mieszkanie z wysoką architekturą stojącą
Na 5 piętrze z otwartym widokiem
Powierzchnia mieszkalna: 96 m2 + balkon 15 m2
Parking podziemny
Relokacja: I kwartał 2026 r.
Rozwój sytuacji:
Kuchnia Schuller
Plakard
Prokuratura
Klimatyzacja VRF
Towarzystwo architekta wnętrz aż do dostawy!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.