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Dom wolnostojący na sprzedaż w Izrael

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Jerusalem
4
Aszkelon
4
Dystrykt Centralny
8
Dystrykt Południowy
8
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38 obiektów total found
Dom wolnostojący 10 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 10 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 300 m²
Nowy? Nowy? Nowy? ? Na sprzedaż - Givat Olga Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwsz…
$1,60M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 235 m²
Na Harotem Street, najbardziej poszukiwany w sąsiedztwie 06. Triplex apartament na trzech pi…
$1,33M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 180 m²
Wyłącznie w RE / MAX Hadera, rzadki prywatny dom 7 pokoi na sprzedaż w dzielnicy HaPark Hade…
$1,56M
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TekceTekce
Dom wolnostojący 7 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 180 m²
BZH W mieszkalnej i poszukiwanej okolicy Brandeis, RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie ciep…
$1,35M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Eilat, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Eilat, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
W dzielnicy Ganim Bet Eilat, w prestiżowej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni i Morza C…
$1,23M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 165 m²
BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o n…
$1,53M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Netanya, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 129 m²
Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street Szukasz przestron…
$949,050
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 153 m²
BZ "H Odkryj tę rzadką okazję w sercu Hadery! Położony na szerokiej i przyjemnej ulicy Jabo…
$1,05M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Tel Mond, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Tel Mond, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
W sercu eleganckich przedmieść między Netanya i Raanana, centralne i duszpasterskie. Domek 5…
$1,56M
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Aszdod, Izrael
Dom wolnostojący 8 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort -…
$2,17M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 167 m²
KOTAŻ DO SPRZEDAŻY W EILAT NOWA 5 Sypialnie i 2 łazienki Parking prywatny Bardzo cichy obsza…
$1,25M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX…
$1,32M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 165 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wspaniały dom całkowicie gustownie odnowiony w samym sercu po…
$1,35M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Raanana, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 284 m²
Ładny uroczy domek położony na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Odnowiona, duża kuch…
$2,79M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 170 m²
BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokie…
$1,10M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Ashdod, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: AS 974 Okręg: Youd Zain Piękny nowy wysoki stojący domek 5 sztuk Powierz…
$2,41M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Wspaniały jednopiętrowy 5 pokojowy dom jak nowy! Prywatne wejście od ulicy, 4 orientacje, ok…
$2,10M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Uroczy dom rodzinny z ogrodem i budynkiem…
$1,83M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
W sercu Bait Vegan, bardzo ładny domek o powierzchni 220 m2 z tarasem 120 m2 + 120 m2 ogród …
$2,55M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Dom wolnostojący 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 290 m²
? Na sprzedaż - Odnowiony dom w Neve Dkalim, Ashkelon Uroczy dom na jednym poziomie 3 pokoj…
$689,770
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje przestronny dom, z przyjemnym og…
$1,02M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Eilat, Izrael
Dom wolnostojący 3 pokoi
Eilat, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Wspaniały domek 3-pokojowy 86m2 z 2 łazienkami - z półolimpijskim basenem w rezydencji - w d…
$482,850
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Dom na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w dzielnicy Ajami w Jaffa, blisko restauracji Hazaken VeHayam, …
$3,33M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 235 m²
Na najdalej od Harotem Street w 6. dzielnicy. Triplex apartament na trzech piętrach około 23…
$1,32M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Dom wolnostojący 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Domek 4,5 pokoi znajduje się w centrum, na 2 piętrach z przodu i z tyłu ogrodu. Powierzchnia…
$662,670
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Wspaniały terraced dom na jednym poziomie 5 pokoi jako nowy! Prywatne wejście na ulicę, 4 or…
$2,33M
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Dom wolnostojący w Raanana, Izrael
Dom wolnostojący
Raanana, Izrael
Powierzchnia 257 m²
Ładny domek. Siedem pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W ś…
$2,46M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 240 m²
Nieruchomość, o której mowa, to dobrze utrzymany dom częściowo oddzielony położony na cichej…
$3,30M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Petah Tikva Subdistrict, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż - Kfar Saba Prawdziwa zaleta: unikasz całej fazy administracyjnej i zaczynasz o…
$1,75M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 220 m²
?✨ Rzadki dom na sprzedaż w Rishonim / Gan Nahum ✨? Jeśli szukasz przestronny, cichy dom w …
$1,42M
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Parametry nieruchomości w Izrael

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