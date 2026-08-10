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Nowe budynki na sprzedaż w Izrael

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Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central
Jerusalem, Izrael
od
$1,47M
Ten 4-pokojowy apartament znajduje się na 4 piętrze nowo wybudowanego i doskonale utrzymanego budynku i oferuje nowoczesne meble i optymalny komfort. Jasne i przyjemne przestrzenie mieszkalne Duży salon z bezpośrednim dostępem do przyjemnego tarasu Szeroka i w pełni wyposażona kuchnia, ideal…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A louer
Dzielnica mieszkaniowa A louer
Ashdod, Izrael
od
$1,265
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Jerusalem, Izrael
od
$5,828
Do wynajęcia w prestiżowym kompleksie rezydencji Muzeum w Jerozolimie - wyjątkowy penthouse zajmujący całe piętro! Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy Nayot, ten wspaniały penthouse pokój 5 oferuje 149 m2 powierzchni mieszkalnej i 125 m2 tarasów (mirpesot) wokół mieszkania. Dzięk…
Agencja
Immobilier.co.il
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym piętrze, ciesząc się przestronną i jasną fasadą Apartament 3 pokoje, 81 m2 + słoneczny taras o powierzchni 11 m2 Orientacja na południe i zachód Zawiera główną sypialnię, łazienkę z prysznicem i oddzi…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse souccah
Raanana, Izrael
od
$1,665
Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygodnia w okresie Roch Hashana, Yom Kippur i Souccot. Minimum 1 tydzień - 5000 tygodniowo, z wyłączeniem energii elektrycznej. Ciesz się pobytem w Ra 'anana w tym przestronnym duplex pokój 5, idealnie po…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rare kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,43M
Rzadki apartament na sprzedaż w Tel- Awiwie, w dzielnicy Kikar Hamedina. Nowy sklep. 4 piętro z windą. 160 m2 + 26 m2 tarasy (18 + 8). Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 W.C. Duży apartament z szafą. 1 miejsce parkingowe. 3 wystawy. Mamad. Cena: 10,300,000
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Jerusalem, Izrael
od
$2,10M
Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferującego duże przestrzenie, prywatność i maksymalny komfort? To dobrze dla ciebie. Całkowicie odnowiony, zaprojektowany z inteligentnym designem i z poziomu technicznego wśród najbardziej zaawansowanych na rynku, ten apartament wyróżnia się ze…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,830
Numer referencyjny: 6999 Okręg: Sarona, blisko wszystkich udogodnień 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 90 m2 Taras o powierzchni 12 m2 Dwunaste piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki, 3 toalety Parking prywatny Usługi związane z budynkiem: straż i siłownia Wejście: 23 / 08 / 2026
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Bazylei i Kikar Hamedina. Dobrze utrzymany budynek. Drugie piętro z windą. Trzy pokoje. 86 m2. Wspólny parking. Wspaniały, jasny salon. Cena: 4 300 000
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$666,000
Numer referencyjny: BY 231 District: Centrum, w pobliżu morza, sklepów i nowej tramwaju Budynek po Tamie 38 Piękne 3 pokój przestronny Powierzchnia 80 m2 Taras o powierzchni 10 m2 2. piętro z windą Klimatyzacja Parking prywatny Obecnie wynajęty na 4.600 NIS / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Ashdod, Izrael
od
$1,632
Numer referencyjny: 7001 Okręg: Zakład, blisko transportu i sklepów Odnowiony budynek (po Tamie) 4 pokoje (apartament podzielony na dwa) w tym mamad Powierzchnia 108 m2 Taras 5. piętro z windą Klimatyzacja Wpis natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah
Jerusalem, Izrael
od
$929,070
Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, na ulicy poszukiwanej w dzielnicy Har Homa. Lokalizacja uprzywilejowana. Blisko sklepów, transportu publicznego, synagogi, parków itp. 5 piętro na 6 z windą. Cztery pokoje. 87 m2 + 15 m2 tarasu z otwartym widokiem. 3 wystawy. 1 parking. 1 piwnica. Cena: …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
DLA SPRZEDAŻY - Stara północ - 82 m2 - 3 kawałki - 3 piętro z windą - Balkon: 8 m2 - potrójne narażenie na wschód / zachód / południe - 2 łazienki z prysznicem Miklat w budynku Sprzedawane umeblowane Budynek w budowie Tama38 / 1 (doskonała okazja dla inwestora) Vaad: 272 Arnona: 750
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Aszdod, Izrael
od
$949,050
Duży i przestronny, duży balkon o powierzchni 21 m2 i kolejny mały balkon z głównej sypialni. Blisko stacji kolejowej, materac, szkół, centrum handlowe, Duży i wiele więcej. Wszystkie rury zostały zastąpione i dom został całkowicie odnowiony 7 lat temu. Prywatny parking, otwarty widok. Klima…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Ashdod, Izrael
od
$639,360
ASHDOD, dzielnica Dalet: 5 pokój apartament bardzo dobrze położony, w pobliżu sklepów, szkół, żłobków i synagogi. Ten przestronny apartament oferuje piękne objętości i duży słoneczny balkon z widokami bez przeszkód. Piękny odnowiony i dobrze utrzymany budynek, mamad z normami bezpieczeństwa,…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Ashdod, Izrael
od
$639,360
ASHDOD, dzielnica Dalet: 5 pokój apartament bardzo dobrze położony, w pobliżu sklepów, szkół, żłobków i synagogi. Ten przestronny apartament oferuje piękne objętości, duży słoneczny balkon z widokami bez przeszkód. Piękny odnowiony i dobrze utrzymany budynek, mama z normami bezpieczeństwa, w…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Jerusalem, Izrael
od
$3,56M
W spokojnym i mieszkalnym środowisku, odkryj ten wspaniały ogród parter całkowicie gustownie odnowiony, oferując 150 m2 powierzchni mieszkalnej i prywatny ogród 250 m2 pięknie urządzone. ✨ Wnętrze 5.5 pokoje apartament, w tym mamad Modernizacja Duży apartament rodzicielski 3 nowoczesne łazie…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod
Ashdod, Izrael
od
$765,900
Youd. Alef dzielnicy, w cichym i dobrze utrzymanym budynku, 4.5 pokój apartament dobrze ułożone i przestronne. Taras słoneczny, dobrze wyposażony, klimatyzacja
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Tel-Awiw, Izrael
od
$18,32M
SPRZEDAŻ Odkryj jedną z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Tel Awiwu, znajdującą się w prestiżowej Białej Wieży Miejskiej, zaledwie kilka kroków od plaży, Neve Tzedek i Rothschild Boulevard. Ta wyjątkowa rezydencja o powierzchni 400 m2 na jednym poziomie oferuje spektakularne panoramiczn…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
Cena spada! Na 25, rue Bnei Moshe, w pobliżu Yehuda Maccabi, wspaniały apartament na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, kąpana w świetle. Przestronne, eleganckie i odnowione. Drugie piętro bez windy. Cicha ulica. Ewentualny przyszły rozwój (TAMA)
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
Aszdod, Izrael
od
$1,43M
Luksusowy apartament 5 pokoi w rezydencji "Hadkel" • W linii frontu morza • Około 215 m2 komfortu i luksusu • Wyjątkowo przestronne mieszkanie 5-pokojowe • Mamad • Nieuszkodzone widoki na morze • Blisko plaży • Przestronne i jasne • Duża nowoczesna kuchnia • 18 m2 słońca Mirpeset z widokiem …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Hadera, Izrael
od
$1,332
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,164
Kąt Allenby / Geula Bardzo ładny odnowiony budynek Pierwsze piętro z windą 2 sztuki włącznie z mamadem Powierzchnia mieszkalna 50 m2 Balkon 8 m2 Cisza. 288 szekeli 600 szekel, arnona 9000NIS / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Herzliya, Izrael
od
$3,996
Numer referencyjny: 7000 Okręg: Hertzliya Hills 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 113 m2 Taras 13 m3 z otwartym widokiem i morze Dwunaste piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki, 2 toalety 2 miejsca parkingowe piwnica Wyposażenie budynku: straż, siłownia, klub wiejski (basen) sauna / hammam…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$626,040
Dobra robota! Piękne 5 pokoi w samym sercu miasta, całkowicie odnowione, widok na morze, 2 windy (szabat), parking w piwnicy
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,165
Do wynajęcia, piękny 4-pokojowy apartament położony na Nahal Snir Street, w dzielnicy Youd Alef w Ashdod. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i ma piękny mirpeset, klimatyzacja, parking i mamad. Idealna lokalizacja, w pobliżu sklepów, synagogi, szkoły i wszystkie udogodnienia. Dost…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Ashdod, Izrael
od
$749,250
Bardzo ładne 4 pokój ogród parter z mamad, ładne usługi, dobrze położony na skraju Ezor Dalet, w pobliżu centrów handlowych, wysokiej jakości placówek edukacyjnych i synagogi
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,16M
Jasny apartament z 2 tarasami i parkingiem - Jerozolima Położony w jednej z najprzyjemniejszych ulic w okolicy, Angelo Levi Bianchini, ten apartament na 4. piętrze oferuje doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnym komfortem i jakością życia. O łącznej powierzchni 80 m2, z której 66 m2 mogą by…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Aszdod, Izrael
od
$792,540
Numer referencyjny: AS 1015 Okręg: Youd Guimel Budynek 8- piętrowy 5 sztuk włącznie z mamadem Powierzchnia 132 m2 2 tarasy Siódme piętro z 2 windami Klimatyzacja Apartament podzielny w 2 jednostkach (4 pokoje + 1 pokój) 2 łazienki, 2 toalety Wartość leasingu do 8 500 NIS / miesiąc Parkowanie…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Aszdod, Izrael
od
$1,80M
W budynku na linii frontowej morza, wspaniały nowy penthouse z tarasem 100 m2, w wysokiej jakości i high-end projektu, wiele usług
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Ashdod, Izrael
od
$765,900
Piękny apartament 4.5 pokój z dużym salonem z widokiem na balkon soccah. Duża kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania, 2 toalety, 2 prysznice, parking. Apartament znajduje się w dobrze utrzymanym budynku z dostępem dla osób niepełnosprawnych, 2 windy (szabat). Centralna i spokojna l…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,67M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarony, Azrieli, centrum miasta, i jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wygodnymi wejściami i wyjściami do miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Ashdod, Izrael
od
$882,450
Nice 5-pokojowe mieszkanie z balkonem i pokoju ochrony, klimatyzowane, kuchnia podwójna, apartament z prysznicem i WC i garderobą, dobra orientacja
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer
Ashdod, Izrael
od
$866
Zakład Okręgowy: Apartament 2.5 pokoje odnowione, klimatyzacja (mazgan), 1 piętro, blisko transportu, za darmo
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$832,500
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a quelques pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a quelques pas de la mer
Aszdod, Izrael
od
$849,150
W głównym budynku morskim, 4 pokojowe mieszkanie nowe i przestronne, w wysokiej jakości i high-end projektu
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Hadera, Izrael
od
$1,08M
BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w jednym z najcichszych i najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, zaledwie kilka minut spacerem od sklepów, transportu, wszystkich udogodnień i francuskojęzycznych Beth 'Hamad. Zajmując całe piętro, t…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Aszkelon, Izrael
od
$715,950
Piękny mini penthouse 4 pokoje balkon 18 metrów,. Całkowicie odnowiony.. Dobra lokalizacja, blisko przedszkola, naprzeciwko centrum, dobrze utrzymany budynek
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
Dalet: 4 pokoje w budynku stojącym, blisko plaży. Wspaniały widok na morze. Wysoki poziom. Natychmiastowe wejście
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położony na granicy między Neve Tzedek i Florentin. HaRabi MiBachrach Ulica Apartament początkowo 4 pokoje, przekształcone w 3 pokoje z dużą przestrzenią mieszkalną 2 sypialnie 1 łazienka 4 piętro z windą …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Ideal pour investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Ideal pour investisseur
Jerusalem, Izrael
od
$1,20M
Apartament na sprzedaż - Rue Rabbi Hisda 58 metrów kwadratowych w katastrze. Wydanie mieszkań w ciągu dwóch i pół roku. Co otrzymasz po rekonstrukcji: • Nowy apartament 103 m2 • Taras o powierzchni 12 m2 • Magazyn o powierzchni 6 m2 • Prywatne miejsce parkingowe • Całkowicie nowy budynek, z…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Bat Jam, Izrael
od
$682,650
Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostarczone przez dewelopera! Rzadka okazja do nabycia nowego mieszkania, gotowego do przeprowadzki, w nowoczesnym budynku oferującym wysokiej jakości usługi. Charakterystyka właściwości: • 75 m2 powierz…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A louer
Dzielnica mieszkaniowa A louer
Aszdod, Izrael
od
$1,499
Apartament 2.5 pokoje idealnie usytuowany na wysokim piętrze z widokiem na morze, z widokiem na morze, kilka minut od plaży i blisko sklepów, szkół, transportu publicznego i wszystkich udogodnień. Przestronne i klimatyzowane mieszkanie. Dostępny od 01 / 09 / 2026
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Hadera, Izrael
od
$1,60M
Nowy? Nowy? Nowy? ? Na sprzedaż - Givat Olga Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwszego spojrzenia! ✨ Nowy, high-end, w pełni wyposażony Domek ? Około 300 m2 zbudowany na powierzchni około 250 m2 ?️ 7 przestronne i jasne pokoje ? Główne aktywa: Niezależna piwnica 3 pokoi ✔️ Kuchnia…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usytuowany przy bramach Florentin - jednej z najbardziej tętniących życiem i popularnych okolic Tel Awiwu. Ta wyjątkowa nieruchomość oferuje około 94 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na dwa poziomy,…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,17M
Do sprzedaży wyłącznej W nowym programie nieruchomości podpisanym Carasso, dostawa planowana w 2025 roku 144 rue Ibn Gvirol Blisko kompleksu Bazylei i tramwajów. Doskonałe funkcjonalne mieszkanie! Siódme piętro! 2 windy w budynku 55 m2 powierzchni mieszkalnej oraz luksusowy zadaszony balko…
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Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Entre gordon et la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Apartament na sprzedaż w centrum Tel- Awiwu, w pobliżu Gordona i morza! Budynek sklasyfikowany z dużą ilością charakteru. Odnowione mieszkanie o wysokim stanie. Drugie piętro na 3, bez windy. 4 sztuki (możliwość łatwego powrotu do 3 sztuk). 2 W.C. 70 m2 + 11 m2 taras z otwartym widokiem. Wys…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,09M
Wspaniały penthouse na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta. Nowy i wysokiej jakości budynek, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. 17 piętro na 17. Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 taras. Otwarty widok z każdego ok…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$7,659
Numer referencyjny: 6855 Okręg: Tel Awiw, na północ od Hilton Hotel, w cichej ulicy 4.5 Przestronne pokoje, w tym mamad Powierzchnia 160 m2 2 tarasy po 10 m2 każdy Winda Świetny pobyt Klimatyzacja Ubiory 2 łazienki, 2 toalety Parking prywatny Arnona: 3000 nis / 2 miesiące Przynęta Vaad: 1000…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,42M
Numer referencyjny: TL 2256 Okręg: Sarona Budowa odbywa się w centrum Tel Awiwu, 3 sztuki 70 m2 lub 75 m2 słoneczne tarasy o powierzchni od 6 m2 do 15 m2 od 4 250 000 NIS 4 sztuki 95,2 m2 + 12 m2 słoneczny taras z NIS 5 300 000 5 sztuk 120,5 m2 + taras słoneczny o powierzchni 12 m2 i 14 m…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,10M
Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament na 4 piętrze z mirpeset 14 m2. Otwarty widok. Odnowiony budynek. Parkowanie. W centrum Raanana. Blisko wszystkich udogodnień. Dostępny natychmiast. Szybka wyprzedaż
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,53M
Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnicy Katznelson w Rishon LeZion! ? Penthouse 5 pokoi na jednym poziomie, w pełni odnowiony ? Budynek 2014 (z wyłączeniem Tama 38) ? Powierzchnia użytkowa - 153 m2 ? Lustro (taras słoneczny) o powierzchn…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Tel-Awiw, Izrael
od
$699,300
Numer referencyjny: TL 2502 Okręg: Florentine, blisko do wszystkich udogodnień, Shouk Lewinsky i 10 minut spacerem od Rotshild Nie przegap tego! Idealna inwestycja / stopa na gruncie Dobrze utrzymany budynek 2 sztuki Powierzchnia 33 m2 Taras 4 piętro z windą Klimatyzacja Obecnie wynajmowane …
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,16M
Bardzo wysoki standardowy apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Neve Tzedek! Luksusowy budynek z siłownią, całodobowy dozorca i odkryty basen. Piękny widok na cały Tel- Awiw, Jaffa i morze! 4,5 pokoi, 126 m2 + 12 m2 balkon. 3 sypialnie, w tym głównej sypialni wielkiego luksusu i og…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,99M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w premium lokalizacji na Old North, kilka kroków od morza. 2 piętro, 110 m2, 4,5 pokoi, 2 łazienki. Ulica strona, otwarty widok z jasnym widokiem na morze. Spokojnie i jasno. Odnowiony z high-end wykończenia. 2 pokoje w mieszkaniu. Mała piwnica. 3 kierunki…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,23M
W poszukiwanej dzielnicy David HaReuveni w Jerozolimie, w sercu wysokiej jakości środowiska religijnego, objawia się mieszkanie, które doskonale odzwierciedla równowagę pomiędzy nowoczesnym komfortem a żydowskim sposobem życia. Ten przestronny 4 pokoje o powierzchni około 100 m2, w doskonał…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$855,810
Projekt mieszkalny położony w samym sercu Yafo, którego strategiczne położenie znajduje się w pobliżu lokalnych atrakcji, takich jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju. Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,66M
Apartament 7 pokoi Na sprzedaż apartament z unikalnym ogrodem i odnowiony w dzielnicy Kiryat Ganim w Rishon LeZion! * Przestronny apartament 7 pokoi - 5 sypialni i dwa duże pokoje * Powierzchnia apartamentu: ok. 170 m2 * Duży ogród ok. 120 m2 * Dodatkowe oddzielne wejście od 1. piętra * Int…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$923,076
Nowy projekt w sercu Talpiot Jerozolima Kompleks 8 budynków, z których 4 są już zamieszkane, a 2 są wprowadzane do obrotu. 10 piętrowe budynki z luksusowym holem, 2 windy, podziemny parking i piwnice. Z pięknym parkiem, w tym plac zabaw dla dzieci, jak również różne sklepy w pobliżu znajduj…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,78M
Nowy apartament na sprzedaż 13- 15 Ben Shafrut Ulica, w nowym prestiżowym programie nieruchomości podpisanym ALMI W trakcie budowy. Apartament z ogrodem o optymalnym układzie jest oferowana! 94 m2 powierzchni mieszkalnej + 37 m2 ogrodu. 3.5 sztuk. W luksusowym budynku. Parkowanie pod ziemią…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Aszdod, Izrael
od
$785,880
HaAtsmaout Street Wspaniały 4-pokojowy apartament, przestronny i całkowicie odnowiony, o powierzchni 123 m2. Charakterystyka właściwości: • 5 piętro • 10 m2 słoneczny Mirpeset • Bezpieczny pokój (Mamad) • 2 łazienki i 2 toalety • Zachowane i dobrze utrzymane budynki • 2 windy, w tym jedna …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$459,540
Doskonały produkt inwestycyjny, niezajmowanie 0%. Lokalizacja centralna, niedawny budynek
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,42M
Wyjątkowe mieszkanie w tajnym i odnowionym budynku, w samym sercu Tel Awiwu. Ultrarecherched lokalizacja w centrum Tel Awiwu - rzut kamieniem od Nahalat Binyamin i tętniącej życiem dzielnicy Rothschild Boulevard. W pełni odnowiony budynek po surowej renowacji dziedzictwa 3 lata temu. Mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,26M
Nowy do sprzedaży wyłącznie 80 Shenkin Street (róg Yehudy Halevi Street) W pobliżu tramwaju W ostatnim budynku 2012 (następny odnowiony) Apartament 2 pokoje Powierzchnia mieszkalna 50 m2 + balkon kwadratowy o powierzchni 14 m2 Izba mamadów Funkcjonalne i świetlne Drugie piętro Z windą Parki…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$932,400
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy program nieruchomości, stworzony przez jednego z najbardziej prestiżowych budowniczych Ra 'anany. Położony przy ulicy Hagalil, kilka kroków od słynnej ulicy Ahuza, projekt ten cieszy się uprzywilejowaną…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Ashdod, Izrael
od
$692,640
Piękne 4-pokojowe mieszkanie w rezydencji z basenem, w tym duży balkon z widokiem na basen. Klimatyzacja z małą piwnicą. Położony w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu centrów handlowych, transportu publicznego, szkół i żłobków, a także centrum kultury
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Dzielnica mieszkaniowa A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Tel-Awiw, Izrael
Cena na zgłoszenie
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aszkelon, Izrael
od
$616,050
Doskonałe możliwości inwestycyjne
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,76M
Na sprzedaż w Marina Ashdod, w prestiżowej rezydencji Sea Side, wyśmienity apartament 5-pokojowy o powierzchni 192 m2, kąpany w słońcu, ze wspaniałym tarasem o powierzchni 28 m2, oferujący wyjątkowy widok panoramiczny na morze. Usługi: prywatny parking, klimatyzacja, mamada, synagoga w budyn…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
Numer referencyjny: TL 2669 Okręg: Levontin, w samym sercu poszukiwanego obszaru w pobliżu Rothschild Boulevard, w pobliżu kawiarni, sklepów i transportu Niedawny budynek dobrze utrzymany Super 3 pokojowe mieszkanie w tym mamad Powierzchnia 70 m2 Mirpeset 11 m2 2. piętro z windą Klimatyzacja…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,06M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w zachodniej części Florentine, w pobliżu Neve Tzedek! Nowy budynek, 7 piętro na 9 z windą. 4 pokoje, 2 łazienki, 92m2 + 16m2 tarasy (12 + 4). 1 parking, 1 piwnica, 3 wystawy. Cena: 6,190,000 sh
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Netanja, Izrael
od
$1,08M
Luksusowy budynek - 3 windy i siłownia 4 pokoje - 115 m2 + taras z widokiem na morze i park Piękna wysokość sufitu - 2 łazienki + 3 toalety Piwnica + 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Ashdod, Izrael
od
$1,06M
Odkryj ten nowy prestiżowy projekt położony w dzielnicy Shimon Peres, w pobliżu kampusu uniwersyteckiego, High Tech Park, dworca kolejowego i przyszłych centrów handlowych. IDEAL DLA PRZYSZŁOŚCI OLIM Zabezpieczyć nowy apartament dziś z niskim wkładem i spokojnie przygotować swój Alya w najb…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,17M
Nowy projekt Katamon Jerozolima od 2 do 5 pokoi, penthouses i ogród parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Wydanie grudzień 2029 r. Metody płatności Projektowi towarzyszy Bank…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,19M
Piękne mieszkanie w centrum Raanana. Bar Ilan Street. Idealnie umieszczone. Blisko wszystkich sklepów i transportu. Bardzo przestronne. 130 m2 netto. Korzyść z 2 małych tarasów. Mamad i parking. Całkowicie odnowiony. Inwestycje
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi. Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji przy ulicy Emek Refaim, 5 minut spacerem od centrum miasta i znanych instytucji eduka…
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Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
Piękny apartament w nowym budynku stylu Bauhaus, idealnie położony w samym sercu Tel Awiwu zaledwie 15 minut od morza. 3 przestronne pokoje z 2 łazienkami
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,00M
Wspaniały nowy apartament na sprzedaż w Old North of Tel- Aviv. Nowy budynek i mieszkanie nigdy nie zamieszkały. 7 piętro na 8 z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 W.C. 125m2 + 14m2 taras Soccah (otwarty na niebo). Otwarty widok. Odnowiony wysoko stojący. 1 miejsce parkingowe. Cena: 9,000,000sh
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Nie przegap tego! W nowym budynku z parkingiem i windą, znajduje się na północ od Tel Awiwu. 82 m2 + 8 m2 taras
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,00M
Numer referencyjny: TL 2426 W pobliżu Neve Tsedek, Shauk Hacarmel i morze 4 sztuki 100 m2 + 12 m2 taras 3. piętro 2 dźwigi Izba Bezpieczeństwa Orientacje południowo-wschodnie Sprzedawane z miejscem parkingowym
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$616,050
AU CUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,30M
Projekt mieszkalny położony w samym sercu Yafo, którego strategiczne położenie znajduje się w pobliżu lokalnych atrakcji, takich jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju. Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Otoczony budynkam…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Levontin kilka kroków od Rothschild! Piękny odnowiony budynek tajny. 4 piętro na 5 z windą. Dwa pokoje. 45m2 + 5,5m2 balkon otwarty na niebo. Wysokie sufity. 3 wystawy. Sprzedane umeblowane. Wynajęty na 8.300h / miesiąc. Świetnie jak na taką in…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Numer referencyjny: TL 2495 Okręg: Sarona 3.5 sztuk Powierzchnia 87m2 Taras o powierzchni 12 m2 8. piętro. Apartament jest sprzedawany z miejscem parkingowym w jaskini. To budynek ze strażnikiem
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Jam, Izrael
od
$832,500
Nowy budynek w pobliżu morza. Dostawa w ciągu 12 miesięcy. RDJ z prywatnym ogrodem - prywatny parking. Apartament rodzinny + ogród
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,55M
Piękny apartament odnowiony z dużą ilością uroku, położony w dzielnicy Ben Gurion. 90 m2 z balkonem. Nie przegap tego!
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Izrael
od
$894,105
Apartament na sprzedaż w Netanya, kilka kroków od morza i Blvd Nitsa. Dobrze utrzymany budynek z pięknym wejściem i pokój rowerowy. 4 piętro z windą. 3 pokoje bardzo przestronne. 2 łazienki. 92m2. Widok na morze. 4 wystawy. Klimatyzacja w każdym pokoju. Spokojnie i jasno. Miklat w budynku. 1…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,33M
W sercu Beit Hakerem, jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic w Jerozolimie, nieruchomość ta stanowi rzadką okazję do stworzenia w pełni spersonalizowanego miejsca życia. Rozwijając 101 m2 zarejestrowanego w katastrze i korzystającego z prywatnego ogrodu 64 m2 również zarejestrowanego w …
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,49M
Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wys…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Herzliya, Izrael
od
$1,03M
Dokumenty: HR 139 Herzliya Na przystani, wyjątkowe położenie 2 pokoje o powierzchni 45 m2 + balkon Piękny kompleks z odkrytym basenem i dużym ogrodem Parking podziemny Wartość wynajmu: 9 000 NIS / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Numer referencyjny: TL 2416 Okręg Florencki 3 pokoje 70 m2 + 14 m2 taras. Trzecie piętro z windą. Sprzedawany jest z miejscem parkingowym. Obecnie wynajęty na 8500 nis / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Budynek stojący 3. piętro z windą / parkingiem i piwnicą 80m2 netto + balkon 2 sypialnie z wyposażonymi szafy + 2 łazienki Cichy / zielony / na ulicy Rzadko
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.O projekcieZamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × …
Agencja
Invest Cafe
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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Gordon i morza. Budynek Tel awiwijski w dobrym stanie. Odnowione mieszkanie stojące, prace wykonane 2 lata temu. 1 piętro na 3. 3 pokoje. 2 łazienki. 102 m2. Widok na morze. 3 wystawy: Północ, Wschód, Zachód. Spokojny i jasny. Mikl…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,16M
Nowa / luksusowa willa o powierzchni 300m2 + ogród i spa wyjątkowe położenie doskonały stosunek jakości do ceny Basen i siłownia
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$1,37M
Projekt znajduje się w idealnym miejscu, w pobliżu wielkiej synagogi Jerozolimy, 7 minut spacerem od Mamilli i głównych hoteli. Kilka kroków od tramwaju. Ten tajny budynek Bauhaus będzie miał 8 pięter, wysokiej jakości usługi wewnętrzne i zewnętrzne. Spa z prywatnym krytym basenem oferującym…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,03M
Exclusive - Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Na sprzedaż: przestronne i jasne mieszkanie 5.5 pokoi. 132 m2 powierzchni mieszkalnej + 2 mirpesset (słoneczny balkon) 7 m2 każdy. ✅ 4 piętro z 9 ✅ Podwójna orientacja - Południe i Wschód ✅ 2 toalety i 2 pokoje prysznicowe ✅…
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$1,73M
Numer referencyjny: AK 157 Okręg: Afridar, blisko wszystkich udogodnień i plaży Duża willa 5 pokoi Land of 700 m2 Powierzchnia mieszkalna 250 m2 2 kuchnie Klimatyzacja Mamad Parking prywatny Obecnie wynajmowane
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Doskonała lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, Gordon / Ben Gourion. Nowy budynek z windą i parking. 67m2 + 12m2 taras. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a deux pas du lac
Aszkelon, Izrael
od
$782,549
W małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138 m2 życia + 48 m2 taras, bardzo ładna kuchnia, piwnica i 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Izraelu

Które nowe budynki w Izraelu są szczególnie poszukiwane?

Nabywcy chętniej kupują mieszkania w osiedlach mieszkaniowych w Izraelu, zbudowanych na zasadzie miasta w mieście. Takie obiekty przyciągają inwestorów poprzez rozwój infrastruktury wewnętrznej. Szczególnie preferowane są nowe budynki z widokiem na wybrzeże.

Ile wynosi średnia cena metra kwadratowego mieszkania od dewelopera w Izraelu?

Metr kwadratowy w nowych budynkach kosztuje od 4 do 7 tysięcy euro. Dokładne ceny zależą od lokalizacji obiektu, klasy mieszkania i dostępności napraw. Na etapie wykopalisk koszt jest o 10-20% niższy niż na rynku.

Jakie korzyści daje nabywcy zakup mieszkania w nowym budynku w Izraelu?

Inwestycja pozwala mieszkać w rozwiniętym kraju o łagodnym klimacie i wielu miejscach do spędzania wolnego czasu. Zakupione nieruchomości można również wykorzystać do zorganizowania biznesu turystycznego poprzez ich wynajem.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości od dewelopera w Izraelu?

Do zakupu nowych mieszkań i apartamentów wymagany jest jedynie paszport. W przypadku zakupu domku lub willi na gruntach państwowych wymagane jest dodatkowo zezwolenie izraelskiego urzędu do spraw gruntów.
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