Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$2,66M
9
ID: 33397
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Położony w uroczej rue Rue Ruppin, ta nieruchomość oferuje ciche i zielone środowisko w samym sercu Tel Awiwu. To jest w odległości krótkiego spaceru od Gordon Beach i głównych miejsc rozrywki i rozrywki w mieście. Ten przestronny apartament, położony na trzecim piętrze 4 piętrowego budynku intymnego, rozciąga się na około 110 metrów kwadratowych. Posiada trzy pełne ekspozycji na naturalne światło, czysty i nowoczesny design i mnóstwo światła dziennego. Apartament posiada duży salon, otwartą kuchnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia i trzy sypialnie, w tym apartament rodzicielski.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
